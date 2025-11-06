A olhar de esguelha... Pedro ouve a conversa de Bruno e da mulher, e não contém a reação

No Diário do Secret Story 9, Após o Especial, Marisa Susana comenta com Pedro que foi “parva”, pois o concorrente acabou por não ficar ofendido com nada. Ao lado, no mesmo sofá, Bruno fala com Marisa e garante que a vai apoiar sempre, ainda que ache precoce a forma como a amiga perdoou Pedro. Bruno afirma que a vai adorar sempre mesmo que a concorrente fale com Pedro. Marisa confessa que achou que Bruno não lhe falava e, dando a mão à amiga, promete que isso não vai acontecer. Pedro não ouve uma palavra da Marisa Susana, pois está bastante atento à conversa da mulher e do Bruno.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

