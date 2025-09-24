«A postura dele pode intimidar...»: Pedro Jorge está com 'medo' de concorrente?

No Secret Story 9, Dylan conversa com Vera sobre Fábio e o facto de este achar que se por dar bem com toda a gente, que isso o vai safar das nomeações. Depois, Dylan vai ao encontro de Fábio e diz que este tem de "dar andamento" e que este "safou o Pedro de sair". Depois, Pedro Jorge comenta que a postura de certo concorrente pode intimidar...

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

