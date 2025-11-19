«A postura mais rasca que podia ter» Teresa Silva 'rasga' concorrente

No Extra do Secret Story 9, após vermos as imagens completas do conflito mais quente desta semana que aconteceu entre Dylan e Fábio e que levou os concorrentes ao limite, os concorrentes tiveram de ser chamados à atenção pela Voz. No meio de tudo isto, foi a reação de Inês que não passou despercebida. Já em estúdio, Teresa Silva apontou várias críticas a Dylan e defendeu Fábio.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
