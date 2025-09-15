A primeira noite no Secret Story foi atribulada e um concorrente quis desistir! Saiba o que aconteceu

O Secret Story - Casa dos Segredos 9 já começou e os concorrentes já deram que falar. As conversas matinais são sobre uma situação tensa que aconteceu durante a noite:

Na casa de banho, Fábio Daniel desabafou com Carina, confessando que não se sente à vontade no ambiente da casa. O concorrente revelou estar desconfortável com as luzes, as câmaras e toda a exposição. Lídia prontamente perguntou se podia ajudar, mas Fábio foi claro: está decidido a desistir. Apesar das tentativas dos colegas para o demoverem, Fábio Daniel manteve-se irredutível.

Entretanto, no jardim, Rui partilhou com os restantes concorrentes a vontade de Fábio em abandonar o jogo, o que gerou surpresa entre o grupo. No entanto, Liliana não se mostrou espantada, revelando ter tido a sensação que o colega não ia aguentar.

Rui relembrou a entrada marcante de Fábio Daniel, dizendo que, inicialmente, pensou tratar-se de uma missão. Contudo, garantiu que não se deixa influenciar por opiniões sem fundamento. Já Liliana acredita que, em programas como este, quem não se mostra genuíno acaba por não resistir à pressão.

