02:23

19:55
03:24

19:39
01:52

19:29
01:59

19:18
02:12

19:00
02:35

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

18:54
02:07

18:41
02:57

18:39
03:34

18:28
01:22

18:22
02:16

18:14
01:24

17:56
01:29

17:33
03:59

17:18
02:46

17:11
05:04

17:07
Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos

16:47
01:28

16:16
01:38

16:12
01:29

15:47
Este concorrente do Secret Story já namorou com uma apresentadora famosa

15:41
01:27

15:30
Cristina Ferreira estreia corte de cabelo arrojado e esta cara da TVI não resistiu a reagir

15:18
05:35

A primeira noite no Secret Story foi atribulada e um concorrente quis desistir! Saiba o que aconteceu

  • Secret Story
  • Hoje às 10:34
A primeira noite no Secret Story foi atribulada e um concorrente quis desistir! Saiba o que aconteceu - Big Brother

O Secret Story - Casa dos Segredos 9 já começou e os concorrentes já deram que falar. As conversas matinais são sobre uma situação tensa que aconteceu durante a noite:

Na casa de banho, Fábio Daniel desabafou com Carina, confessando que não se sente à vontade no ambiente da casa. O concorrente revelou estar desconfortável com as luzes, as câmaras e toda a exposição. Lídia prontamente perguntou se podia ajudar, mas Fábio foi claro: está decidido a desistir. Apesar das tentativas dos colegas para o demoverem, Fábio Daniel manteve-se irredutível.

Entretanto, no jardim, Rui partilhou com os restantes concorrentes a vontade de Fábio em abandonar o jogo, o que gerou surpresa entre o grupo. No entanto, Liliana não se mostrou espantada, revelando ter tido a sensação que o colega não ia aguentar.

Rui relembrou a entrada marcante de Fábio Daniel, dizendo que, inicialmente, pensou tratar-se de uma missão. Contudo, garantiu que não se deixa influenciar por opiniões sem fundamento. Já Liliana acredita que, em programas como este, quem não se mostra genuíno acaba por não resistir à pressão.

07:29

Hoje às 09:59
06:22

Hoje às 09:49
00:46

Hoje às 00:41
09:13

Ontem às 23:27
01:33

Ontem às 23:01
04:12

Ontem às 22:20
Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Ontem às 23:10
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Ontem às 21:35
Quem diria? Novo concorrente do Secret Story é irmão de craque português

Hoje às 13:01
Cláudia Nayara perde bebé pela segunda vez

Hoje às 11:47
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Ontem às 18:40
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Há 1h e 40min
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Há 2h e 1min
A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

Há 2h e 25min
Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Há 2h e 49min
Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos

Há 3h e 33min
Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Hoje às 00:47
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

Hoje às 00:18
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

Hoje às 00:12
01:33

Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim

Ontem às 23:01
01:22

Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares

Ontem às 22:29
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Há 1h e 40min
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Há 2h e 1min
A declaração emotiva de Bernardo Sousa a Bruna Gomes que emocionou a Internet: «O vosso amor é lindo»

Há 2h e 25min
Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Há 2h e 49min
Cumplicidade dentro e fora dos ecrãs: Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam inseparáveis

Hoje às 16:09
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

Hoje às 00:49
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

Hoje às 00:41
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Fábio deixou pessoa especial fora de "Secret Story"? Ex-concorrente levanta dúvida... e dá que falar!

Há 1h e 15min
Nova polémica: Catarina Miranda recusa conhecer amigos de Afonso Leitão... e declarações chocam Internet!

Há 1h e 33min
"Big Brother". Jéssica Vieira revela destino do prémio de 30 mil euros: "Estou a viver um sonho"

Há 3h e 8min
"Maria Botelho Moniz anuncia a chegada do segundo filho"? Apresentadora ironiza: "Fiquei super curiosa. Quando nasce?"

Há 3h e 27min
Surpresa em "Secret Story": Carolina Nunes é "amiga do coração" de concorrente!

Hoje às 16:30
