A questão de Cristina Ferreira para Liliana que a levou a isto: «Não consigo falar»

No Especial do Secret Story 9, Cristina Ferreira confronta Liliana por esta ter dito uma frase polémica em plena discussão com Fábio: "És vingativo e foste tu que acabaste uma relação". A concorrente justifica a primeira parte, mas em relação à segunda, tem algumas dificuldades e prefere não elaborar.
No início do Especial, Fábio mostrou-se em lágrimas e muito fragilizado com a hipótese de vir a ter um momento a sós num quarto fechado com Ana. O concorrente disse estar "desconfortável" com essa ideia e a apresentadora confrontou-o. De seguida, foi a Voz a falar com o concorrente e entregou-lhe uma caixa para as mão. Depois, Fábio foi para a sala e teve de entregar ambos os objetos que encontrou na caixa a cada uma das concorrentes: Ana e Liliana.
