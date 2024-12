A resposta de Diogo Alexandre que gerou confusão na casa: «Como tenho confiança convosco, se calhar até me atrevia mais»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a Voz questiona o Gonçalo sobre como é que este reagiria se o Diogo mostrasse interesse pela Margarida como fez com a Renata. O concorrente assume que ia ter uma conversa com Diogo, pois não iria gostar desse tipo de comportamento. Por sua vez, o Diogo assume que, como tem alguma confiança com o casal, até podia ser mais atrevido. Esta afirmação gera muita indignação em todos, com o João a rir-se de forma irónica e o Maycon a concluir que o Diogo é “aquele amigo que está à espera que termine a relação para meter lá a brasa”.