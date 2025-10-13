Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

A revelação de Fábio que agitou a gala: «Eu e a Lili temos conversado debaixo dos lençóis (...). Ainda não bebi o chá»

Na gala do Secret Story 9, Liliana foi confrontada com as picardias que tem protagonizado com Pedro Jorge. Cristina Ferreira aproveitou para perguntar a Fábio se fica incomodado com esta proximidade e o concorrente deixou claro que está tranquilo com a situação. «Eu e a Lili temos conversado debaixo dos lençóis... ainda não bebi o chá», disse.

Lídia foi a concorrente expulsa na gala deste domingo. Após abandonar a casa mais vigiada do País, Lídia ficou em choque ao descobrir o segredo que une Marisa a Pedro Jorge.

Veja o vídeo do momento aqui: Viral: Esta foi a reação hilariante de Lídia ao descobrir o segredo de Marisa

  • Há 3h e 25min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Viral

Dylan ameaça Pedro Jorge: «Esta semana para ele vais ser um inferno!»
02:15

Dylan ameaça Pedro Jorge: «Esta semana para ele vais ser um inferno!»

10:46
Viral: Esta foi a reação hilariante de Lídia ao descobrir o segredo de Marisa
01:43

Viral: Esta foi a reação hilariante de Lídia ao descobrir o segredo de Marisa

00:35
«Acho que aquilo não é nada»: Mãe de Dylan não quer Vera como nora
01:28

«Acho que aquilo não é nada»: Mãe de Dylan não quer Vera como nora

00:08
Brincadeira dos ovos deu mau resultado! As imagens do momento
05:36

Brincadeira dos ovos deu mau resultado! As imagens do momento

16:26 10 out
Liliana recorda relação com Zé e deixa críticas: «O Zé fez-me a pior coisa que podiam ter feito»
02:15

Liliana recorda relação com Zé e deixa críticas: «O Zé fez-me a pior coisa que podiam ter feito»

00:25 10 out
Raquel acusa Liliana de gostar da atenção de Pedro, mesmo estando com Fábio
05:31

Raquel acusa Liliana de gostar da atenção de Pedro, mesmo estando com Fábio

22:12 9 out
Mais Viral

Mais Vistos

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

18 set, 16:18
Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»

Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»

Ontem às 19:56
A espera terminou: saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9

A espera terminou: saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9

Hoje às 00:10
O momento que deixou o estúdio de boca aberta: Mãe de Dylan arrasa Vera e diz que não a quer como nora

O momento que deixou o estúdio de boca aberta: Mãe de Dylan arrasa Vera e diz que não a quer como nora

Hoje às 00:49
Segredo revelado! Saiba quem tem pais milionários no Secret Story

Segredo revelado! Saiba quem tem pais milionários no Secret Story

Hoje às 00:15
Ver Mais

Notícias

A reação que está viral: Lídia fica em choque total ao descobrir que Marisa e Pedro Jorge são casados

A reação que está viral: Lídia fica em choque total ao descobrir que Marisa e Pedro Jorge são casados

Há 2h e 21min
O momento que deixou o estúdio de boca aberta: Mãe de Dylan arrasa Vera e diz que não a quer como nora

O momento que deixou o estúdio de boca aberta: Mãe de Dylan arrasa Vera e diz que não a quer como nora

Hoje às 00:49
Segredo revelado! Saiba quem tem pais milionários no Secret Story

Segredo revelado! Saiba quem tem pais milionários no Secret Story

Hoje às 00:15
A espera terminou: saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9

A espera terminou: saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9

Hoje às 00:10
Estratégia? Liliana admite jogar com Fábio para obter reações

Estratégia? Liliana admite jogar com Fábio para obter reações

Ontem às 23:52
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
12:10

O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story

Hoje às 00:17
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

9 out, 19:37
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

8 out, 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»

8 out, 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»

8 out, 22:17
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Surpresa! Vânia Sá revela o nome da bebé. E a Internet 'explode'

Surpresa! Vânia Sá revela o nome da bebé. E a Internet 'explode'

Ontem às 21:08
Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»

Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»

Ontem às 19:56
A trabalhar na feira, Fanny Rodrigues desaba em lágrimas. E o vídeo é emocionante

A trabalhar na feira, Fanny Rodrigues desaba em lágrimas. E o vídeo é emocionante

Ontem às 19:38
Morte súbita de ex-concorrente de reality show deixa marido devastado

Morte súbita de ex-concorrente de reality show deixa marido devastado

Ontem às 19:24
Cristina Ferreira deixa mensagem emocionante. E tem tudo a ver com João Monteiro

Cristina Ferreira deixa mensagem emocionante. E tem tudo a ver com João Monteiro

Ontem às 18:29
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
04:36

Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável

Há 3h e 30min
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
03:02

Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»

Hoje às 08:26
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

10 out, 08:31
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente

8 out, 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Aos 21 anos, filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira faz importante conquista: "O poder que há em ti..."

Aos 21 anos, filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira faz importante conquista: "O poder que há em ti..."

Ontem às 23:37
Perante reação a abordagem policial, Ana Soares desabafa: "É ridículo o ponto a que isto está a chegar!"

Perante reação a abordagem policial, Ana Soares desabafa: "É ridículo o ponto a que isto está a chegar!"

Ontem às 19:59
Sim, este homem é Francisco Vale! Saiba o que aconteceu!

Sim, este homem é Francisco Vale! Saiba o que aconteceu!

Ontem às 19:40
Após mudança radical no rosto, Carolina Braga é criticada... e responde à letra!

Após mudança radical no rosto, Carolina Braga é criticada... e responde à letra!

Ontem às 13:30
Após "toda uma vida", Andreia Filipe, do "Big Brother", toma decisão drástica: "Começa uma nova fase"

Após "toda uma vida", Andreia Filipe, do "Big Brother", toma decisão drástica: "Começa uma nova fase"

Ontem às 12:59
Ver Mais Outros Sites