A revelação de Fábio que agitou a gala: «Eu e a Lili temos conversado debaixo dos lençóis (...). Ainda não bebi o chá»

Na gala do Secret Story 9, Liliana foi confrontada com as picardias que tem protagonizado com Pedro Jorge. Cristina Ferreira aproveitou para perguntar a Fábio se fica incomodado com esta proximidade e o concorrente deixou claro que está tranquilo com a situação. «Eu e a Lili temos conversado debaixo dos lençóis... ainda não bebi o chá», disse.

Lídia foi a concorrente expulsa na gala deste domingo. Após abandonar a casa mais vigiada do País, Lídia ficou em choque ao descobrir o segredo que une Marisa a Pedro Jorge.

