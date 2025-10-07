A revolta de Leandro e o contra-argumento de Marisa Susana: «Com isto aprendo a resguardar-me»

No Secret Story 9, Leandro mostrou-se revoltado com algumas atitudes dentro da casa e não hesitou em expor o seu descontentamento. Marisa Susana respondeu à altura e deixou claro que a situação lhe serviu de lição, afirmando: «Com isto aprendo a resguardar-me».

