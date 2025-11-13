«A roçares-te nela (...) és um triste»: Marisa 'explode' de ciúmes com o marido

No Diário do Secret Story 9, Após a festa, Marisa não esconde os ciúmes por ter visto Pedro e Marisa Susana demasiado cúmplices. A concorrente confronta o marido, arrasando o seu comportamento. Pedro tenta desvalorizar a situação, mas, irredutível, Marisa condena-o por não a procurar nas festas e estar a divertir-se com Marisa Susana. A conversa acaba por ser interrompida pela entrada da Ana Cristina no quarto…
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
