À sétima à de vez? Miguel Vicente tenta conquistar a liderança da última semana. Veja a reação ao resultado

No Secret Story - Desafio Final, chega o momento de elegerem o último chefe limpezas desta edição. Miguel demonstra muita vontade, mas Bruno também está na corrida. Inês e Joana votam no Miguel, Daniela e Iury votam no Bruno. Como há um empate, a Voz diz que vai prevalecer o voto da última Chefe de Limpezas, que neste caso é o da Daniela. Bruno é assim o último Chefe de Limpezas desta edição, já Miguel fica cabisbaixo com o resultado mas, no confessionário, admite perceber “o lado” dos colegas de casa, pois não votaram em si para demonstrar desagrado face à sua prestação.