«A soja vem dos excrementos da vaca»: Será que a missão foi bem sucedida?

No Secret Story 9, Mariana e Rui conseguiram cumprir a curiosa missão de convencer os colegas de que a soja tem origem nos excrementos da vaca. O desafio foi concluído com sucesso e cada concorrente recebeu 100 euros como recompensa. A Voz, no entanto, decidiu lançar uma prova extra a Maria: além de anunciar a Rui que a missão tinha sido bem-sucedida, teria de o convencer a reagir de forma exageradamente eufórica, garantindo assim um momento divertido e ainda mais surpreendente dentro da casa.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

