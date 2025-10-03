«A Teresa dá uma no cravo e outra na ferradura»: Zaza e Teresa Silva picam-se em direto

No Secret Story 9 – Diário, os comentadores e ex-concorrentes Zaza e Teresa Silva protagonizaram um momento de tensão em direto. Zaza acusou a colega de «dar uma no cravo e outra na ferradura», gerando um clima de picardia entre ambos durante o debate. O episódio trouxe animação extra à análise do programa e não passou despercebido ao público.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.