«A tua carreira de chefe de cozinha já acabou»: Fábio em choque com talento inesperado de Leandro

No Secret Story 9, Leandro revelou um novo talento que surpreendeu os colegas. No quarto azul, protagonizou um momento musical ao cantar, conquistando a atenção de Fábio, que não poupou elogios: «Que vozeirão!». Veja o momento.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

