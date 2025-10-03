Já chegámos ao whatsapp!
«A tua carreira de chefe de cozinha já acabou»: Fábio em choque com talento inesperado de Leandro

No Secret Story 9, Leandro revelou um novo talento que surpreendeu os colegas. No quarto azul, protagonizou um momento musical ao cantar, conquistando a atenção de Fábio, que não poupou elogios: «Que vozeirão!». Veja o momento. 

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

  Secret Story
  Hoje às 11:40
