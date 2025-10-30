«A única pessoa que tenho de agradar sou eu»: Liliana deixa recado aos colegas

No Secret Story 9, a Voz propôs aos concorrentes uma dinâmica. Tiveram de responder a várias perguntas e tomar um posicionamento: colocarem-se num tapete verde ou num tapete vermelho, respondendo 'sim' ou 'não' às questões que lhes foram colocadas. Quando questionados sobre se já mudaram para agradar alguém, Liliana garantiu que não, e até deixou um recado. Veja tudo.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

