A Voz 'entala' Raquel: «A Mariana gosta de enfardar, é isso?»

No Secret Story 9, antes de começar a dinâmica da Cadeira Quente, a Voz questiona Dylan e Raquel sobre terem achado que Mariana teria um distúrbio alimentar. A certo ponto, a própria Voz parece "entalar" Raquel com uma provocação.

Ontem, na gala conduzida por Cristina Ferreira, assistimos à expulsão de Rui, que abandonou a casa mais vigiada do País com 16% dos votos. Fábio desfez-se em lágrimas quando pensou que Liliana iria ser expulsa, mas tudo não passou de uma falsa expulsão. Ana revelou o seu segredo: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».

