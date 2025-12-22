A Voz relembra que a Liliana é a primeira finalista do Secret Story, mas ninguém se mostrou entusiasmado

Durante a Cadeira Quente, a Voz relembra que a Liliana é a primeira finalista do Secret Story 9, mas ninguém se mostrou entusiasmado. O Pedro não esconde o desagrado por o Leandro ter bloqueado a sua jogada e declara que o intuito do concorrente foi prejudicá-lo. O Leandro responde que há muito que é acusado de não ser um homem de palavra e garante que se vai “marimbar” para isso. Os dois concorrentes entram em discórdia, o Pedro acusa o Leandro de lhe ter falhado e promete responder na mesma moeda.