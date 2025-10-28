Já chegámos ao whatsapp!
«Abdico do meu dinheiro todo para ir almoçar com a Liliana»: Frase de Pedro deixa Marisa 'a arder'

No Secret Story 9, Marisa e Pedro Jorge estão a discutir cá fora. Pedro Jorge parece ter ficado com ciúmes após a mulher escolher Dylan para o almoço em privado. Pedro faz uma afirmação que promete dar que falar: "Abdico do meu dinheiro todo para ir almoçar com a Liliana" e Marisa reage ao olhar para as câmaras e a falar para os portugueses. Pedro acusa, ainda, a mulher de ser "sonsa e hipócrita". 

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18

