Acabou de acontecer! Concorrentes recebem pista para o segredo de Pedro Jorge e esta foi a reação de Marisa

Leandro voltou a ser o centro das atenções numa dinâmica que deixou a casa do Secret Story 9 dividida. O concorrente teve de decidir quem é o malabarista (a pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo sem perder o ritmo no jogo), o palhaço (a pessoa que tem mais piada e arranca sorrisos facilmente), o contorcionista (a pessoa que mais se adapta às situações) e o ilusionista (a pessoa que adora surpreender e criar momentos mágicos) da casa e não faltaram surpresas.

Liliana foi eleita malabarista pelas “macacadas e provocações”, Bruna recebeu o título de palhaço após uma escolha renhida entre este e Bruno, Marisa foi apontada como a mais adaptável e Ana ficou com o papel de ilusionista. As reações dos colegas não tardaram… e algumas foram explosivas.

As quatro concorrentes escolhidas foram chamadas ao cubo depois destas atribuições, para receberem uma pista exclusiva. Numa mesa, estava uma moldura com uma fotografia de uma mãe com dois filhos, ao lado uma casa e algumas peças decorativas. Como sabemos, estes objetos referem-se ao segredo de Pedro Jorge: «A mãe dos meus filhos está na casa».

Bruno, Dylan, Fábio e Inês estão à mercê da decisão dos espectadores. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

BRUNO – 761 20 20 04

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.