Acabou-se a 'ficha tripla'? Bruna não poupa nas críticas a concorrente

No Secret Story 9, Bruna e Dylan comentaram o comportamento de Ana Cristina e acusaram-na de ser “massacrante”. Os dois concorrentes não pouparam críticas à colega e admitiram que não se imaginam a manter amizade com ela fora da casa.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
