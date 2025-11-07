Acabou-se a 'ficha tripla'? Bruna não poupa nas críticas a concorrente

No Secret Story 9, Bruna e Dylan comentaram o comportamento de Ana Cristina e acusaram-na de ser “massacrante”. Os dois concorrentes não pouparam críticas à colega e admitiram que não se imaginam a manter amizade com ela fora da casa.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País