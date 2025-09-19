«Achei que os ias ter no sítio»: Dylan critica postura de Fábio

Ao Minuto

No  Secret Story, depois da frase polémica que envolve Pedro e deixou a casa em alvoroço, Fábio assume que foi ele quem disse a frase, em conversa com Dylan e Rui, e garante que não se arrepende do que disse. Veja tudo.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. 

Vote para SALVAR o seu favorito:
 
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!

