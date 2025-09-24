«Acho que o Sandro já esteve perto da morte»: Concorrentes criam teoria surpreendente

No Secret Story 9, Dylan foi à sala das e levou consigo Rui, Inês e Vera. Os concorrentes foram confrontados com as fotografias dos colegas de casa e criaram uma teoria: Sandro já esteve entre a vida e a morte? Veja tudo.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:
CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
