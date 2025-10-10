Acusações e confronto: Cristina Ferreira questiona Fábio sobre Liliana «Prefere ou não saber?»

No Secret Story 9, o comportamento de Liliana voltou a gerar polémica. Vários colegas acusaram a concorrente de estar a “incendiar” a relação com Fábio, deixando o ambiente mais tenso dentro da casa. Durante o Especial, Cristina Ferreira confrontou Fábio sobre o tema e questionou-o diretamente: «Prefere ou não saber?».

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!