Afastamento à vista? Liliana desiludida com Fábio: «Ele mentiu-me... enganou-me»

O ambiente no quarto da casa do Secret Story 9 ficou marcado por um desabafo emotivo de Liliana. A concorrente mostrou-se aborrecida com o facto de Fábio lhe ter mentido, depois de este garantir que já tinha falado com a sua família e que estava tudo bem.

Liliana confidenciou sentir-se desiludida e com dúvidas sobre se pode continuar a confiar em Fábio, apesar de ter acreditado na sinceridade dele. Após ouvir o desabafo, Vera aconselhou-a a refletir sobre os seus sentimentos. Liliana acabou por admitir que pretende afastar-se para avaliar a situação e concentrar-se no seu percurso dentro do jogo.

Enquanto isso, Vera observou que Fábio demonstra estar cada vez mais envolvido com Liliana, mas a concorrente assegurou que não tem intenção de o magoar, embora reconheça que poderá ser ela a sair mais ferida desta relação.

No confessionário, Vera confessou ter dúvidas sobre as intenções de Liliana e mostrou-se cética em relação às suas palavras, alimentando ainda mais a incerteza em torno desta ligação.