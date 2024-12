Afastamento e isolamento de Maycon preocupa todos: «Acaba por não falar com ninguém»

No Secret Story - Casa dos Segredos, o João e a Renata falam sobre o facto de o Maycon se ter isolado. A concorrente pensa que o namorado está chateado por causa da t-shirt do “My cão” que a Voz lhe ofereceu, por estar, mais uma vez, associado a ela. O João não quer acreditar que é esse o motivo do isolamento do amigo e procura-o para lhe dar força e lembrar que falta pouco. O Maycon mostra-se em baixo, mas não revela as razões para tal, nem mesmo quando é questionado pela Voz.