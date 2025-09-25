Afinal, como começou a discussão de Pedro e Ana Catarina? As imagens na íntegra do que não viu no Especial

No Extra do Secret Story 9, vemos as imagens na íntegra da discussão entre Pedro e Ana Catarina, que começou durante o Especial com Cristina Ferreira e o que, por isso, o público não teve oportunidade de ver em direto.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país