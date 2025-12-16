Afinal, como é que Marisa e Pedro Jorge se conheceram? A resposta que ninguém estava À espera

No Secret Story 9, na casa de banho, a Marisa e o Pedro comentam que a sua relação nada tem haver com a do Fábio e da Liliana, pois os rivais apenas se conhecem em contexto de jogo. A concorrente admite estar muito orgulhosa do jogo do seu amado e promete não o picar mais. O ambiente torna-se mais cúmplice com troca de beijos, carinhos e falam sobre a sua história de amor.

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

