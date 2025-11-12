Afinal, é tudo missão! Leandro continua inseparável do Gangue dos Frescos: «É amizade e prevalece»

No Especial do Secret Story, a missão de Leandro foi revelada para o público: o concorrente tinha como objetivo convencer os colegas que estava farto do Gangue dos Frescos e que queria fazer parte da Ficha-tripla, que perdeu Raquel no passado domingo. Veja como correu.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!