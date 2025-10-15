Afinal era missão: As escolhas polémicas de Leandro que mexeram com a casa

Numa atividade em que cada um deve fazer a sua “linha do tempo”, o Leandro deixa o grupo surpreendido com escolhas bastante descabidas. Desde escolher o Rui como seu maior aliado, o Pedro como seu maior erro ou mostrar vontade em ser amigo do Dylan e do Bruno, o Leandro deixa os colegas confusos com respostas absolutamente contrárias à realidade. O que ninguém sabe é que o concorrente estava em missão…