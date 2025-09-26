Já chegámos ao whatsapp!
Afinal era missão! Saiba tudo sobre o desafio que a Voz fez a Marisa Susana

No Secret Story 9, o caos instalou-se na casa, depois de Marisa Susana ter conquistado o direito de ir à dispensa buscar alimentos para o grupo. Contudo, tudo correu mal quando a concorrente decidiu apenas trazer sacos de gelo para si, por gostar de o comer. Os colegas passam-se com a atitude e atirar o gelo para a piscina. Sandro acabou por discutir com Marisa Susana cara a cara.

Depois de ter confrontada por todos, e de salientar que ninguém sabe o que ela passa por não comer gelo, Marisa retira-se para o interior da casa, em direção ao confessionário, em pranto. Todos ficaram em choque, ao ver a colega cair no corredor. Terá mesmo sido um desmaio?

No Especial, Cristina Ferreira falou com a concorrente no confessionário e esclarecer que tudo não passava de uma missão.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14

