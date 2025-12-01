Afinal... Liliana não quer Fábio na Final? O clima ferveu e acabou com a concorrente aos berros

No Diário do Secret Story, Durante a Cadeira Quente, Marisa acusa Liliana e Fábio de se acharem melhores jogadores que os outros. Liliana defende-se e garante que estar confiante no seu jogo não significa que seja mais forte. A discussão instala-se quando Liliana afirma que havia uma grande possibilidade de Dylan ser eliminado. O grupo acusa a concorrente de ser incoerente, pois durante a gala destacou Dylan como merecedor finalista. Fábio tenta defender e mostrar o lado da namorada, o que faz com que Bruna em confessionário o acuse de ser o “tradutor da Liliana”.

Dylan foi o concorrente expulso na gala deste domingo. A gala ficou ainda marcada pela revelação do segredo de Leandro: «Fui assaltado à mão armada». Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País na linha do Ao Minuto.