Afinal, porque Bruno de Carvalho se recuso a apertar a mão de Miguel Vicente? Saiba tudo

No Secret Story - Desafio Final, Voz pergunta a Bruno porque é que este recusou o aperto de mão a Miguel. O ex presidente responde que não quer saber do Algarvio “nem cá fora nem cá dentro”. O concorrente acrescenta que o colega está apresentado e que não tem idade para ter nenhuma dúvida sobre aquilo que é o Miguel. O vencedor do BB23 intervém e comenta que é uma questão de educação. Bruno atira que questão de educação é mexer nas coisas dos outros. Miguel partilha que Bruno lhe deu bolachas quando estavam em Off e afirmou que quando estivessem em On não ia dar mais. Inês intervém e questiona o porquê de dar em On e não dar em Off. Bruno explica que quando deu a bolacha tinha a esperança de que Miguel fosse o expulso e por isso referiu que não ia dar mais, não mencionando Ons e Offs. O ex presidente atira “eu não sou da tua laia”. Daniela afirma que era óbvio que Miguel ia pegar neste assunto na cadeira quente. O Algarvio vai-se rindo.