Afinal quem tem mais ciúmes? Fábio e Liliana entram em bate boca com Inês e Bruna

Desafiados pela Voz, os concorrentes devem posicionar-se de acordo com frases que surgem no plasma. A Bruna considera que ciúmes para si são tudo menos sinal de amor, pois quando há amor não há espaço para ciúmes e tem de haver confiança. A Inês concorda e o Pedro atira que a concorrente teve ciúmes do Dylan e da Vera. A Inês garante que isso não aconteceu e os dois concorrentes entram em desacordo. Depois da atividade, a Liliana comenta com a Marisa que se a Vera ainda estivesse na casa e fosse para o quarto secreto com o Dylan, a Inês não ia conseguir esconder os ciúmes. No jardim, a Bruna e a Inês comentam que não vale a pena discutir com alguém que acha que o facto de a Liliana terminar um noivado foi uma prova de amor…
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18