Afinal, vera também tem interesse em Inês. Dylan fica de queixo caído

No Secret Story 9, a gala trouxe mais uma revelação inesperada: afinal, Vera também assumiu ter interesse em Inês. A confissão deixou Dylan de queixo caído. Recorde que, Dylan e Vera já deram o seu primeiro beijo na casa.

Há agora três concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!