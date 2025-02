Esta semana, a Joana é a capataz da casa e esforça-se por pôr todos em ordem logo ao acordar. O Afonso e a Inês são os mais incomodados com as ordens matinais da chefe de limpezas. O que é certo é que a Joana acaba por ficar chateada com a reação do Afonso quando reclama com o excesso de decibéis da buzina da capataz.