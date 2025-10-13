Ao Minuto
17:21
07:08
Bruna aconselha Inês após drama com Vera: «Ontem perdeste uma oportunidade para aparecer»
16:23
01:29
Sala das Teorias: Concorrentes pensam que o segredo de Vera é «Sou herdeira de uma grande fortuna»
14:33
01:55
Marisa atira: «O meu filho faz 19 meses» e Pedro Jorge continua a lutar para esconder o segredo: «Faz anos quando?»
14:32
05:43
Marisa acredita não ter força no jogo, ao contrário do marido: «Qualquer dia correm comigo»
14:16
05:17
Joana mostra-se incomodada com comentários na casa: «O meu namorado sabe que não sou dessas coisas»
14:13
07:07
Mariana confronta Joana: «Não sei se estás ressentida». Ela reage: «Evito estar contigo»
14:00
04:14
Inês avisa: «A Liliana está riscadíssima e espero não ouvir mais o meu nome na boca dela, não vai correr bem»
13:56
05:47
Inês implacável com Liliana: «Tentou pegar naquela situação para apaziguar a dela (…) sempre teve ciúmes»
13:36
04:27
Após forte discussão, Fábio critica: «É tudo hienas, só atacam quando a vítima está fragilizada»
13:25
03:38
Aos gritos e frente a frente, Fábio tem discussão muito forte com Ana: «Não és nada nem ninguém»
13:23
01:16
Alta tensão! Ana discute com Liliana e Fábio mete-se. Ana atira: «Tomaste as dores dela»
13:21
07:38
Inês para Vera: «Não vou fazer disto um bicho de sete cabeças, não vou afastar-me de ti»
