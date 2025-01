Afonso Leitão critica atitude de Patrícia Carvalho após sanção: «Foi das que mais se enterrou»

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes continuam a debater o facto de alguns terem ignorado as regras da Voz. O Afonso frisa que entrou para jogar e está a arcar com as consequências. Já a Patrícia, afirma que por ter comido uma sandes às escondidas não invalida o facto de continuar a sentir fome. O Tiago exalta-se, dizendo que a Patrícia está a fazer o papel de sonsa. O David pede desculpa ao grupo, no entanto, assume que se divertiu muito a não cumprir a sanção. A porta giratória volta a abrir e a Voz informa que passarão mais um dia com um kit de sobrevivência.