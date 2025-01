Afonso Leitão «expõe» Daniela Santos: «Assim que o David Diamond saiu, começou a falar muito mais»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a Daniela pede ao Afonso que descreva o seu tipo de jogo, uma vez que assumiu não se identificar com ela. O concorrente diz-lhe que ela só começou a estar ativa no jogo com a saída do Diamond e afirma que a Daniela está a tentar limpar a sua imagem, acusando-a de ser incoerente. Perante a total discordância da concorrente, o Afonso alega que há uma falta de comunicação entre os dois e corre até ao telefone, mas a Daniela opta por abandonar a conversa, levando o oponente a afirmar que a desmascarou.