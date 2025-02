Afonso Leitão leva Miguel Vicente ao limite: «Abra-me o confessionário, senão vou-me passar da cabeça!»

No Secret Story - Desafio Final, depois do desentendimento, o Afonso aconselha o Miguel a não provocar mais o Ossman. O algarvio atira que não quer conselhos do concorrente, frisando que “já lhe tirou a pinta”, que é convencido e com a mania que é o melhor. O Afonso pede exemplos e o Miguel avisa que não o quer por perto, acabando por se afastar. O Afonso segue o Miguel, que se sente bastante provocado. No confessionário, o algarvio mostra-se bastante revoltado, condenando o Afonso por o querer destabilizar.