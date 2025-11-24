«Agressivo»: Dylan a milímetros de distância de Pedro Jorge

No Secret Story 9, Bruno decide confrontar Pedro depois de ouvir o seu nome ser referido várias vezes. Exaltado, o concorrente mais velho aproxima-se de Pedro e acusa-o de ser «ordinário, falso e cobardolas». Pedro responde à altura, e a situação escala quando Leandro se junta ao confronto, trocando acusações com Bruno a poucos centímetros de distância. Dylan acaba também por intervir e, igualmente exaltado, confronta Pedro cara a cara, intensificando ainda mais o clima explosivo. No confessionário, Pedro admite que nunca tinha vivido um momento tão tenso dentro da casa.