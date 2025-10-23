Já chegámos ao whatsapp!
Ainda em choque, Leandro não aceita desculpas de Dylan e Bruno

No Secret Story, Cristina fala com Leandro no confessionário após a noite em que ficou triste com as imagens que viu de alguns colegas. Leandro mostra-se desconfortável e admite que não desculpou Dylan e Bruno. «Eu já ouvi palavras depreciativas em relação à minha pessoa, mas aberração...», lamenta Leandro. 

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

  • Há 3h e 0min
