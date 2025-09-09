Ainda se lembra? O momento em que Helena Isabel ‘perdeu a cabeça’ e se ‘virou’ a Cláudio Alegre

Ao Minuto

11:46
Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra?
07:09

Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra?

11:31
Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente
11:22

Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente

09:38
É oficial: Já sabemos a data de estreia do Secret Story e contamos-lhe tudo

É oficial: Já sabemos a data de estreia do Secret Story e contamos-lhe tudo

12:03
Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story

Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story

16:57
Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

12:38
Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti»
05:13

Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti»

11:35
Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive»
02:26

Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive»

11:32
Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família
00:50

Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família

11:28
Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!»
01:23

Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!»

11:24
O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades!
00:59

O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades!

15:39
Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte?
02:58

Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte?

15:37
Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)»
04:03

Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)»

15:35
Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…»
02:13

Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…»

15:33
Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo
02:32

Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo

15:31
Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…»
01:21

Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…»

15:29
Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…»
02:26

Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…»

15:26
Rita Almeida e Marcelo Palma: Um amor atribulado que nasceu no Secret Story e teve um final feliz
01:28

Rita Almeida e Marcelo Palma: Um amor atribulado que nasceu no Secret Story e teve um final feliz

16:45
«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir

«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir

16:28
Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos

Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos

15:48
Daniela Santos voltaria a entrar na casa? A resposta surpreende
06:00

Daniela Santos voltaria a entrar na casa? A resposta surpreende

10:16
Cláudio Ramos arrasa! Daniela Santos: «Este homem é um talento!»
01:21

Cláudio Ramos arrasa! Daniela Santos: «Este homem é um talento!»

10:13
Hilariante! Cristina Ferreira e Cláudio Ramos aventuram-se na dançar com Daniela Santos
02:14

Hilariante! Cristina Ferreira e Cláudio Ramos aventuram-se na dançar com Daniela Santos

19:29
Quase toda a gente já viu. Este vídeo de Miguel Vicente está viral e já tem mais do que 2 milhões de visualizações

Quase toda a gente já viu. Este vídeo de Miguel Vicente está viral e já tem mais do que 2 milhões de visualizações

17:12
Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam

Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam

17:05
Liliana Filipa aproveita férias em Sesimbra com família e arrasa em fotos sensuais

Liliana Filipa aproveita férias em Sesimbra com família e arrasa em fotos sensuais

Ainda se lembra? O momento em que Helena Isabel 'perdeu a cabeça' e se 'virou' a Cláudio Alegre
Big Brother
Hoje às 12:16

  • Big Brother
  • Hoje às 12:16
Ainda se lembra? O momento em que Helena Isabel ‘perdeu a cabeça’ e se ‘virou’ a Cláudio Alegre - Big Brother

Numa altura em que está prestes a estrear mais uma edição do Secret Story - Casa dos Segredos, recordamos o confronto mais aceso de sempre numa gala, que aconteceu na sexta edição do formato, em 2016, entre Cláudio Alegre e Helena Isabel. 

Helena Isabel 'perdeu a cabeça' e dirigiu-se a Cláudio Alegre, num momento de alta tensão que ninguém esquece e que deixou os espetadores colados ao ecrã. 

Recorde o vídeo com tudo o que aconteceu e prepare-se para mais momentos imperdíveis como este na nova edição do Secret Story, que estreia já no próximo dia 14 de setembro, com Cristina Ferreira aos comandos. 

Temas: Helena Isabel Cláudio Alegre

Fora da Casa

Casa dos Segredos quase a chegar: e Cristina Ferreira deixa mensagem misteriosa

Casa dos Segredos quase a chegar: e Cristina Ferreira deixa mensagem misteriosa

Ontem às 12:52
Lembra-se da discussão da «papa di cantina»? Recorde um dos momentos mais épicos do Secret Story

Lembra-se da discussão da «papa di cantina»? Recorde um dos momentos mais épicos do Secret Story

5 set, 11:26
Quase venceu a Casa dos Segredos, esteve desaparecido e agora voltou muito diferente

Quase venceu a Casa dos Segredos, esteve desaparecido e agora voltou muito diferente

4 set, 16:49
Quase venceu a Casa dos Segredos 6, nunca mais apareceu e agora regressou à televisão. Ainda se lembra de Diogo Semedo?

Quase venceu a Casa dos Segredos 6, nunca mais apareceu e agora regressou à televisão. Ainda se lembra de Diogo Semedo?

4 set, 16:49
Casal vive gravidez em sobressalto após perdas gestacionais. E há um medo que a persegue

Casal vive gravidez em sobressalto após perdas gestacionais. E há um medo que a persegue

3 set, 16:00
Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa

Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa

2 set, 19:16
Mais Vistos

Veja aqui fotos da advogada Ana que estão a deixar todos de queixo caído

Veja aqui fotos da advogada Ana que estão a deixar todos de queixo caído

27 set 2024, 17:10
Ainda se lembra? O momento em que Helena Isabel ‘perdeu a cabeça’ e se ‘virou’ a Cláudio Alegre
02:48

Ainda se lembra? O momento em que Helena Isabel ‘perdeu a cabeça’ e se ‘virou’ a Cláudio Alegre

Hoje às 12:16
É oficial: Já sabemos a data de estreia do Secret Story e contamos-lhe tudo

É oficial: Já sabemos a data de estreia do Secret Story e contamos-lhe tudo

1 set, 09:38
Cristina Ferreira arrasa na final do SS: O acessório inesperado que fez a diferença no look

Cristina Ferreira arrasa na final do SS: O acessório inesperado que fez a diferença no look

1 jan, 13:56
Ainda se lembra da irmã de Iury Mellany? Também entrou num reality show. Veja como está diferente

Ainda se lembra da irmã de Iury Mellany? Também entrou num reality show. Veja como está diferente

14 jan, 19:45
Notícias

Casa dos Segredos quase a chegar: e Cristina Ferreira deixa mensagem misteriosa

Casa dos Segredos quase a chegar: e Cristina Ferreira deixa mensagem misteriosa

Ontem às 12:52
Fez história nos reality shows em Portugal: Este foi o maior segredo de todos os tempos do Secret Story

Fez história nos reality shows em Portugal: Este foi o maior segredo de todos os tempos do Secret Story

5 set, 17:29
Lembra-se da discussão da «papa di cantina»? Recorde um dos momentos mais épicos do Secret Story

Lembra-se da discussão da «papa di cantina»? Recorde um dos momentos mais épicos do Secret Story

5 set, 11:26
Quase venceu a Casa dos Segredos, esteve desaparecido e agora voltou muito diferente

Quase venceu a Casa dos Segredos, esteve desaparecido e agora voltou muito diferente

4 set, 16:49
Casal vive gravidez em sobressalto após perdas gestacionais. E há um medo que a persegue

Casal vive gravidez em sobressalto após perdas gestacionais. E há um medo que a persegue

3 set, 16:00
EXCLUSIVOS

Afinal Flávia tem ou não um namorado? Cantora dá detalhes após o beijo na boca em direto
18 mar, 11:57
11:10

Afinal Flávia tem ou não um namorado? Cantora dá detalhes após o beijo na boca em direto

18 mar, 11:57
Cinha Jardim partilha informação sobre vitória de Inês Morais: «A team Zaza fez...»
18 mar, 10:27
06:59

Cinha Jardim partilha informação sobre vitória de Inês Morais: «A team Zaza fez...»

18 mar, 10:27
Inês Morais vence o Secret Story e lança farpa assim que dá as primeiras declarações
17 mar, 12:47

Inês Morais vence o Secret Story e lança farpa assim que dá as primeiras declarações

17 mar, 12:47
No momento da vitória, Inês Morais sofre percalço em direto! Veja aqui o que aconteceu
17 mar, 12:30
02:43

No momento da vitória, Inês Morais sofre percalço em direto! Veja aqui o que aconteceu

17 mar, 12:30
Exclusivo: As primeiras palavras de Inês Morais após vencer o Secret Story Desafio Final: «Eu senti que tentaram sempre desvalorizar a minha vitória no anterior»
17 mar, 01:09

Exclusivo: As primeiras palavras de Inês Morais após vencer o Secret Story Desafio Final: «Eu senti que tentaram sempre desvalorizar a minha vitória no anterior»

17 mar, 01:09
TVI Reality

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»
Ontem às 15:16
03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

Ontem às 15:16
«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta
Ontem às 12:40
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

Ontem às 12:40
Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação
4 set, 08:34
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
Descubra quem são os nomeados da próxima semana
1 set, 00:49
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura
28 ago, 22:29
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
Outros Sites

Em dia especial, Tatiana Boa Nova declara-se a Ruben Boa Nova: "Amo-te muito"
Há 1h e 14min

Em dia especial, Tatiana Boa Nova declara-se a Ruben Boa Nova: "Amo-te muito"

Há 1h e 14min
Ao lado de conhecido rosto, Joana d'Albuquerque afirma: "Espero que isto encerre com os rumores de vez"
Há 3h e 0min

Ao lado de conhecido rosto, Joana d'Albuquerque afirma: "Espero que isto encerre com os rumores de vez"

Há 3h e 0min
Diogo Bordin fala pela primeira vez sobre a separação de Carolina Braga: "Gosto muito dela"
Hoje às 14:23

Diogo Bordin fala pela primeira vez sobre a separação de Carolina Braga: "Gosto muito dela"

Hoje às 14:23
Diogo Bordin quebra o silêncio sobre relação com António Leal e Silva: veja o vídeo!
Hoje às 12:59

Diogo Bordin quebra o silêncio sobre relação com António Leal e Silva: veja o vídeo!

Hoje às 12:59
Após ser chantageado, Francisco Monteiro partilha novidade: veja a imagem!
Hoje às 08:20

Após ser chantageado, Francisco Monteiro partilha novidade: veja a imagem!

Hoje às 08:20
