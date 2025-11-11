Ajuste de contas! Liliana e Pedro entram em confronto: «Estás ressabiado»

No Secret Story, Liliana confronta Pedro por ter dito que ela e Fábio andam a passar pelos pingos da chuva. Pedro desvaloriza, mas Liliana insiste em provocar o concorrente sem muito sucesso. Pouco depois, Marisa também confronta o marido pedindo-lhe justificações em relação à conversa que ouviu durante a noite entre ele e Marisa Susana, em que a criticava. Pedro defende-se dizendo que era jogo, no entanto, Marisa afirma que sente que ele está sempre a pô-la em xeque. Veja tudo

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!