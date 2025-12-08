Alerta botão dos segredos! Pedro Jorge carrega no segredo de Ana e palpite tem a ver com um milagre

Na gala do Secret Story 9, a Voz surpreendeu os concorrentes com um buzz grátis! Pedro Jorge foi o primeiro a chegar ao confessionário e decidiu carregar no segredo de Ana. O seu palpite tinha a ver com um milagre, mas a frase não foi a correta: «Assisti a um milagre». Como já sabemos, o verdadeiro segredo que Ana esconde é: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».
A noite de gala do Secret Story 9 promete voltar a prender os espectadores ao ecrã. A casa está preparada para receber o Natal e guarda uma surpresa muito especial: uma nova decoração natalícia que os concorrentes ainda não viram e que promete transformar por completo o ambiente.
Entre o suspense das decisões, a magia da época e as surpresas reservadas pela Voz, a gala desta noite promete emoções intensas do início ao fim.