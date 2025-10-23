Já chegámos ao whatsapp!
Alerta. Botão dos segredos volta a agitar a casa

O som do botão dos segredos volta a soar na casa e desta vez a Voz dá oportunidade ao Rui e à Marisa de tentarem a sua sorte. O Rui acredita que a Ana Cristina tem ligação à família real, já a Marisa tem a teoria de que a Inês foi traída pela sua melhor amiga no dia do seu casamento.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País

  • Hoje às 19:52
12:12
08:57
13:29 Ontem
13:06 Ontem
19:11 14 out
17:19 14 out
Hoje às 12:18
Hoje às 18:54
Hoje às 16:00
7 out, 14:17
