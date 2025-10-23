Alerta. Botão dos segredos volta a agitar a casa

O som do botão dos segredos volta a soar na casa e desta vez a Voz dá oportunidade ao Rui e à Marisa de tentarem a sua sorte. O Rui acredita que a Ana Cristina tem ligação à família real, já a Marisa tem a teoria de que a Inês foi traída pela sua melhor amiga no dia do seu casamento.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
