Alerta. Botão dos segredos volta a agitar a casa

O som do botão dos segredos volta a soar na casa e desta vez a Voz dá oportunidade ao Rui e à Marisa de tentarem a sua sorte. O Rui acredita que a Ana Cristina tem ligação à família real, já a Marisa tem a teoria de que a Inês foi traída pela sua melhor amiga no dia do seu casamento.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País