Alerta discussão de casal! Marisa e Pedro Jorge já não escondem e o concorrente ameaça desistir

No Secret Story 9, o ambiente voltou a aquecer entre Marisa e Pedro Jorge. O casal discutiu em plena sala, ao pé de Leandro, e a concorrente acabou por acusar o marido de ser um “garanhão”. Visivelmente irritado, Pedro Jorge perdeu a paciência e chegou mesmo a ameaçar desistir do jogo.
