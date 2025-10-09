Alerta discussão de casal! Marisa e Pedro Jorge já não escondem e o concorrente ameaça desistir

No Secret Story 9, o ambiente voltou a aquecer entre Marisa e Pedro Jorge. O casal discutiu em plena sala, ao pé de Leandro, e a concorrente acabou por acusar o marido de ser um “garanhão”. Visivelmente irritado, Pedro Jorge perdeu a paciência e chegou mesmo a ameaçar desistir do jogo.

