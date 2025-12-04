Alerta discussão! Leandro incrédulo com Inês: «Tu não vês mesmo nada à frente»

No Secret Story 9, os concorrentes iniciaram uma nova dinâmica em que podem colocar questões a algum colega, que sempre quiseram perguntar. Leandro e Marisa envolvem-se numa discussão muito intensa com Inês e Bruna, tudo por causa de opiniões sobre a postura dos envolvidos no jogo.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18