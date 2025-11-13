Alerta discussão - Liliana aos gritos com Pedro Jorge: «Pensas que estás a falar com quem!?»

No Secret Story 9, no exterior da casa, Liliana passa-se com Pedro Jorge e o caos começa. Entre gritos, exaltações e acusações feias sobre a posição de Fábio no programa por causa de Liliana, esta última revolta-se com o que ouve ser dito pelo colega.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
