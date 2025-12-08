Alerta gritaria! Ana perde a paciência numa discussão com Liliana: «Poupa-te um bocadinho»

No Secret Story 9, Liliana e Leandro entraram em picardia no jardim e trocaram acusações sobre o jogo de ambos. A situação desenvolve-se e Ana acaba a discutir com Liliana e a gritaria instala-se na casa.

A gala de ontem foi cheia de emoções fortes, marcada por mais uma saída da casa mais vigiada do País. Ao longo da gala do Secret Story 9 deste domingo, dia 7 de dezembro, as percentagens foram reveladas e rapidamente se percebeu que a disputa estava mais apertada do que nunca.

Marisa foi a primeira concorrente a ser salva, conquistando 36% dos votos. Os restantes quatro nomes mantiveram-se em risco, numa batalha intensa pela permanência até ao fim.

Quando chegou o momento decisivo, as diferenças eram mínimas. Pedro somou 50% e Liliana reuniu 33%. Mas a concorrente menos votada e, por isso, a abandonar este domingo a casa mais vigiada do País foi Bruna, com apenas 17% dos votos.