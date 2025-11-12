Alerta máximo: Leandro recebe nova missão que promete deixar a casa virada do avesso

No Especial do Secret Story, a missão de Leandro foi revelada para o público: o concorrente tinha como objetivo convencer os colegas que estava farto do Gangue dos Frescos e que queria fazer parte da Ficha-tripla, que perdeu Raquel no passado domingo. Agora, a missão vai ser acrescida e promete geram reações polémicas.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18