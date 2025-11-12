Já chegámos ao whatsapp!
Alerta máximo: Leandro recebe nova missão que promete deixar a casa virada do avesso

No Especial do Secret Story, a missão de Leandro foi revelada para o público: o concorrente tinha como objetivo convencer os colegas que estava farto do Gangue dos Frescos e que queria fazer parte da Ficha-tripla, que perdeu Raquel no passado domingo. Agora, a missão vai ser acrescida e promete geram reações polémicas.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo. 

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18

Viral

De chorar a rir! Pedro e Fábio brincam com pistas de segredos: com direito a performance e tudo
01:15

21:17 Ontem
O que se passa entre Dylan e Inês à noite que leva Bruno a sair do quarto? As declarações polémicas
01:28

21:13 Ontem
Liliana carrega Marisa Susana «às cavalitas»? Críticas dão origem a momento imperdível (e hilariante)
01:05

21:04 Ontem
«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

18:14 Ontem
Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo

16:37 Ontem
Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

16:12 Ontem
Última Hora: A casa do Secret Story está a ser invadida e há alguém que é roubado
06:19

Ontem às 19:35
Concorrente quebra regra basilar: Fábio é castigado pela Voz
03:36

Ontem às 18:24
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35
Lista atualizada. Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story

27 out, 10:18
Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo

Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

4 nov, 09:48
Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

A família aumentou! Bárbara Parada anuncia novidade que está a derreter os fãs: «Já me roubou o coração»

Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ontem às 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Ontem às 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

11 nov, 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

Pedro Crispim perde 12 quilos e mostra resultado impressionante: "Faz parte de todo um processo"

Soraia Moreira regressa a país ao fim de 27 anos: "Estou oficialmente rendida"

Confrontada, Catarina Miranda esclarece decisão que envolve Afonso Leitão: "Nunca é o tempo. É sempre a pessoa"

Nu, Bruno Almeida: "Nunca me vi como bom ou bonito o suficiente para fazer parte desse clube"

Alvo de ataques, Bárbara Parada quebra o silêncio: "Qual é o problema?"

