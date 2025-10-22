Alerta sanção: Voz não perdoa comportamento dos concorrentes

No Secret Story9, a Voz não perdoa o comportamento dos concorrentes e decide aplicar uma sanção pesada: menos 2000 euros no prémio final do grupo. A decisão surge após vários episódios de desrespeito e incumprimento das regras dentro da casa. O momento gera desconforto entre os participantes, que ficam em choque com a punição. A Voz relembra que o jogo exige respeito e responsabilidade, deixando claro que novas infrações poderão resultar em sanções ainda mais severas.